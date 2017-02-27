89. Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Ancak törende yanlış anons skandalı ve ortaya çıkan komik görüntüler ödülleri gölgede bıraktı.



Emma Stone'un yanlış anonsa verdiği tepki güldürdü

"BİRİ NICOLE KIDMAN'A NASIL ALKIŞLAMASI GEREKTİĞİNİ ÖĞRETSİN"

Törene damga vuran bir başka isimse tuhaf alkışıyla ünlü oyuncu Nicole Kidman'dı.

Öyle ki bir izleyici Twitter'dan "Lütfen biri Nicole Kidman'a nasıl alkışlaması gerektiğini öğretsin" mesajını paylaştı.

Nicole Kidman'ın Oscar törenindeki tuhaf alkış şekli VİDEO