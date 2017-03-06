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Ünlü tenisçi Nicole Scherzinger ile el ele görüntülendi

Ünlü tenisçi Grigor Dimitrov, bir süredir birliktelik yaşadığı ünlü ABD'li şarkıcı Nicole Scherzinger'le yemeğe çıktı.

06.03.2017 - 11:26
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25 Yaşındaki Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov'la aşk yaşayan 38 yaşındaki ABD'li şarkıcı Nicole Scherzinger, gittikleri bir restauranttan çıkışta sevgilisiyle el ele fotoğraflandı.

Ünlü tenisçi Nicole Scherzinger ile el ele görüntülendi

ÇİFT MUTLU

Ünlü şarkıcı bir dergiye verdiği röportajında ilişkisinde mutlu olduğunu ve birkaç sene sonra evlilik ve çocuk istediğini belirtmişti.

ÜNLÜ RUS TENİSÇİYLE DE AŞK YAŞAMIŞTI

Grigor Dimitrov, daha önce de ünlü Rus tenisçi Maria Sharapova ile 2 sene boyunca ilişki yaşamış, ancak ilişkilerini yürütemeyen çift ayrılmıştı. Dmitrov, yeni sevgilisiyle görüntülenirken Sharapova'nın hala sevgilisi yok.

Ünlü tenisçi Nicole Scherzinger ile el ele görüntülendi

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