Nidapark İstinye projesinde satışlar başladı

Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut GYO güvencesi ve gayrimenkul sektörünün önde gelen isimlerinden Tahincioğlu imzası ile İstanbul’un en eski ve prestijli semtlerinden İstinye’de hayata geçirilen projesi Nidapark İstinye’de TL bazında 60 ay sıfır faiz avantajıyla satışlar başladı. Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Türkiye’deki gayrimenkul sektörünün önde gelen isimlerinden biri olarak, bugüne kadar tamamlamış olduğumuz projelerimizin inşaat alanı 3,5 milyon metrekareyi geçmiş bulunuyor. Projelerimize yatırım yapan müşterilerimizi hem alırken, hem yaşarken hem de satarken mutlu etmeyi başarıyoruz” dedi.

"PROJEMİZ LEED GOLD SERTİFİKALI"

Döviz kurlarındaki hareketliliğe rağmen Nidapark İstinye projesinde, lüks segmentte görülmeyen TL bazında ve 60 ay sıfır faiz avantajı sunduklarını belirten Özcan Tahincioğlu, “İstanbul’un en eski ve prestijli semti İstinye’de insan hayatına konfor katan projemiz, lükste sınır tanımıyor. İstinye’de, muhteşem deniz manzarası, mimari özellikleri ve sosyal imkânları ile ön plana çıkan Nidapark İstinye projemiz, ince zevklerle tasarlandı. 3 ayrı etaptan oluşan projemizde lükste sınır tanımadığımız farklı konseptler yarattık. Sektörünün gözde markalarıyla kurgulanan evlerimiz müşterilerimizin hayatına konfor katacak. Projemiz aynı zamanda her noktasında çevreci bir yaklaşımla tasarlanmış olup LEED Gold sertifika adayı." diye konuştu.

HER ETABIN KENDİ SOSYAL TESİSİYLE AYRICALIKLI KONUMA SAHİP

Nidapark İstinye projesi, Panorama, Vadi ve Koru etaplarından oluşuyor ve her etap kendi sosyal tesisiyle ayrıcalıklı bir konuma sahip bulunuyor. Nidapark İstinye Panaroma 24 blok 202 bağımsız bölüm, Nidapark İstinye Koru 12 blok 134 bağımsız bölüm ve Nidapark İstinye Vadi 19 blok 202 bağımsız bölümden oluşuyor. Bahçe üzerine 4 ve 5 katlı olarak tasarlanan bloklar, 2+1’den 5+2’ye uzanan seçenekleriyle her ihtiyaca rahatlıkla cevap verebilecek özelliklere sahip. 90 m2 ile 663 m2 arasında değişen üniteler, yaklaşık 15 m2 büyüklüğündeki depo alanıyla rahatlığınız için ekstra alan sağlıyor. Yüksek nitelikli bölümleri, lamine parke zeminli salon ve odalarıyla üst seviyede bir kalite anlayışını önünüze sererken, yerden ısıtmalı ısıtma sistemi ve soğutma üniteleriyle hayatınıza konfor katıyor.

SOSYAL ALANLARIYLA YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTİYOR

Nidapark İstinye projesi sosyal tesislerinde, kafe, çocuk oyun alanları, ücretsiz eğitmen eşliğinde fitness, özel studio odaları, kapalı ve açık havuz, kuaför, market, özel yemek salonları, TV odaları, sinema salonu, oyun odaları, müzik bale okulu, aktivite odası bulunuyor. Yürüyüş ve koşu parkurları, seyir terasları, tenis-basketbol ve çok amaçlı sahalarında yer aldığı projede, İstinye merkezine yakın noktalara shuttle ile ulaşım imkânı da sağlanıyor. Projede ayrıca elektrikli araç şarj istasyonu, ücretsiz teknik destek servisi, özel kiralanabilir depo alanları ve aplikasyon aracılığıyla hizmetler sunuluyor. Nidapark İstinye, İstinye Koyu manzarasına hâkim bir konumda yer alıyor. Muhteşem boğaz manzaralı 47.500 m2 alan üzerinde tasarlanmış kullanıcıların özel mülkiyetinde olacak bir park alanı sunuyor. Bu park alanında her 3 bölge sakinlerinin kullanımına açık ve birçok aktivite yer alıyor.

TASARIMDA BOLLUK VE BEREKETİN SİMGESİ 'ZEYTİN AĞACI'NDAN

Nidapark İstinye Projesi, yerli ve yabancı konusunda tasarım grupları tarafından 2 yıla yakın bir süre içerisinde tasarlandı. Projenin master planı Amerika firması olan SB Architects tarafından oluşturulurken, dış cephe ve iç mekan tasarımı KY Mimarlık, uygulama projeleri ise Loft Mimarlık ofisleri tarafından gerçekleştirildi. İstinye’nin benzersiz doğasıyla uyum içerisinde oluşturulan peyzaj tasarımı ise Florida’dan EDSA firmasıyla Türkiye’den DS Mimarlık’ın ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Cephe tasarımında doğadan esinlenerek, bolluk ve bereketi simgeleyen ‘Zeytin Ağacını’ ilham alınarak oluşturuldu. Doğada hem pastel tonda renkleri hem de asimetri içerisinde dengeli bir şekilde verildi.

FARKLI YAŞAM ALTERNATİFLERİ SUNUYOR

Az katlı mimari konsepte tasarlanan Nidapark İstinye Projesi, ev sahiplerine bahçe katları, ara katlar ve çatı katlarındaki ünitelerle her katında farklı yaşam alternatifleri sunuyor. Bahçe kullanımı imkanı sunan bahçe katları dubleks veya simpleks olmak üzere iki farklı ünite tipinden oluşuyor. Bahçe katlarının yanı sıra zemin katlarda bulunan ünitelerde de geniş teras kullanımı imkanı bulunuyor. Projede, muhteşem Boğaz manzaralı teraslarıyla çatı dubleksleri benzersiz bir deneyim sunuyor.