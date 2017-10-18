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Niğde Belediye Başkanı istifa etti

İkinci kez Niğde Belediye Başkanı olarak seçilen Faruk Akdoğan, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

18.10.2017 - 11:32
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Niğde Belediye Başkanı istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifa etmesinin ardından istifa edeceği konuşulan belediye başkanları arasında ismi geçen Faruk Akdoğan, bugün basın toplantısı düzenledi.

İKİNCİ DÖNEMİYDİ, İSTİFA ETTİ

Niğde Belediye Başkanlığı'nda ikinci dönemi olan Faruk Akdoğan, başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Niğde Belediye Başkanı istifa etti

FARUK AKDOĞAN KİMDİR

3 çocuk babası olan Faruk Akdoğan, 1991-1998 yılları arası Refah Partisi Merkez İlçe Başkanlığı, 1999-2001 yılları arasında Fazilet Partisi İl Başkanı olarak görev yaptı. 1994 yılında Refah Partisi'nden, 1999 yılında da Fazilet Partisi'nden İl Genel Meclis Üyesi seçildi. 2001 yılında AK Parti kurucu üyeleri arasında yer aldı.

2002'de AK Niğde İl Başkanı olarak görevlendirildi. 29 Mart 2009'deki yerel seçimlerde yüzde 39.9 oy oranıyla Niğde Belediye Başkanı seçildi. Akdoğan, 2014 seçimlerinde ise oy oranını yüzde 41.1'e yükselterek tekrar Başkan seçildi.

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