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Niğde kaybolan yaşlı adam ölü olarak bulundu

Niğde'de dün yakınları tarafından kayıp ilanı verilen 87 yaşındaki Kuddusi Akdoğan, sulama göleti yakınlarında ölü olarak bulundu.

DHA | 03.03.2018 - 08:03..
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Merkeze bağlı Narköy Mahallesi'nde dün eve gelmeyen ve kendisinden haber alınamayan Kuddusi Akdoğan için yakınları, jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Niğde kaybolan yaşlı adam ölü olarak bulundu


KURTARMA EKİPLERİ GÖLET YAKINLARINDA BULDU

Bunun üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri mahalle sakinleriyle birlikte yaşlı adamı aramaya başladı. Yapılan çalışma sonucunda yaşlı adam, bu akşam saatlerinde evinin bulunduğu mahalleden yaklaşık 2 kilometre uzaktaki sulama göletinin yakınlarında ölü olarak bulundu.

Akdoğan'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun Morgu'na kaldırıldı. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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