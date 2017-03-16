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Niğde Valiliği'nden Meral Akşener'in etkinliğine yasak

Niğde Valiliği Meral Akşener'in katılacağı referandumla ilgili etkinliği yasakladı.

16.03.2017 - 17:25
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ASD

Niğde Valiliği tarafından alınan 7 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı nedeniyle, Meral Akşener'in katılacağı toplantıya da yasak geldi.

MERAL AKŞENER'İN TOPLANTISI DA YASAKLANDI

Niğde'de 20 Mart 2017 Pazartesi yürürlüğe girecek olan 7 gün sürecek yürüyüş, toplantı, miting, çadır kurma, oturma eylemi, konferans, panel ve bildiri dağıtma yasağı 21 Mart 2017 Salı günü Saray Düğün Salonunda yapılacak olan ve Meral Akşener'in katılacağı toplantıyı da etkiledi.

Balkan Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği ve Meral Akşener'in katılacağı toplantının yasaklandığı Valilik tarafından bir yazı ile derneğe bildirildi. Ayrıca yazıda bilbordlarda asılı afişlerinde kaldırılması da istendi.

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