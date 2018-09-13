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Niğde'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde, bir araçta yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 23 düzensiz göçmen yakalandı

AA | 13.09.2018 - 22:27..
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"Göçmen kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü ve beraberindeki kişi tutuklandı.

GÖÇMENLER MÜDÜRLÜĞE TESLİM EDİLDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik İstasyon Amirliği önündeki uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir araçta yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 9'u Afganistan, 14'ü Pakistan olmak üzere 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yakalanan 23 kişi, Niğde İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sahte kimlik düzenleyerek göçmen kaçaklığı yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan araç sürücü A.S. ile beraber hareket ettiği ileri sürülen V.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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