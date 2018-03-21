Niğde'de 350 polisle huzur operasyonu

'Huzur 51 Niğde 6' adı verilen asayiş uygulaması 8 sabit kontrol noktasında gerçekleştirildi. 350 polisin katıldığı operasyonun ardından emniyet görevlileri, "Niğdelilerin 7 gün 24 saat emrindeyiz" dedi.

"HEDEF TEHDİT ALGILARINI BERTARAF ETMEK"

Uygulamayı bizzat yöneten Emniyet Müdürü Cebeoğlu, kontrol noktalarını gezerek bilgi aldı. Niğdelilerin 7 gün 24 saat emrinde olduklarını ifade eden Cebeloğlu, "Suça tevessül edebilecek, suç işleme niyetinde olanlar nerede olurlarsa olsunlar, nerede gizlenirlerse gizlensinler onları bulundukları yerden çıkartıp, adalete teslim etme noktasında son derece kararlıyız. Vatandaşımızın huzurunu güvenini onları rahatsız edebilecek herhangi bir tacize, suça asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Aynı zamanda olası tehdit algılarını bertaraf etmek amacıyla bu uygulamaları devam ettiriyoruz. Bundan sonra da devam edecek" diye konuştu.

Uygulama, gece yarısına kadar devam etti.



