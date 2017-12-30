Niğde'de 5 ton petrol çaldılar

Muğla akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, çok sayıda sera ve tarım arazisini sular altında aldı.

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Ürdün Kralı kardeşlerini ve kuzenini ev hapsine attırdı

İki kardeşinin ve kuzeninin kendisine darbe yapmak için Suudi Arabistan ile anlaştığını öne süren Ürdün Kralı 2. Abdullah, üçünü de ordudaki görevlerinden aldı.