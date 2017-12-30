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Niğde'de 5 ton petrol çaldılar

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde BOTAŞ'a ait boru hattından 5 ton ham petrol çalan 5 zanlı tutuklandı.

AA | 30.12.2017 - 06:04..
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Niğde İl Jandarma ve Ulukışla Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ceyhan-Kırıkkale boru hattındaki faili belirsiz ham petrol hırsızlıklarıyla ilgili iki yıl önce çalışma başlatıldı.

Teknik takibi yapılan şüphelilerin, petrol boru hattının Kardeşgediği mevkisinde "hareketlilik içerisinde oldukları" tespit edildi.

Niğde'de 5 ton petrol çaldılar

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takip köpeğiyle bölgeyi kontrol altına aldı. Boru hattının 169. kilometresindeki kamyonette yaklaşık 5 ton ham petrol bulundu.

Karanlıktan faydalanarak kaçan B.E, K.Y, R.E, M.A, ve A.T, sinyal takibiyle yakalandı.

Zanlılar, işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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