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Niğde'de çakmak gazı arabada patladı

Niğde'de park halindeki aracın içindeki patlamanın sebebinin çakmak gazı olabileceği belirtildi.

19.04.2017 - 08:51
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Gece yarısı Aladdin Mahallesi Hatıroğlu Sokak'ta meydana gelen olayda, Metin Ertan, park halindeki 13 AD 333 plakalı hafif ticari araç içerisinde arkadaşıyla telefonda konuştuğu sırada patlama oldu.

YARALI HALDE YERDE BULUNDU

Patlama sesini duyup dışarı çıkanlar, Ertan'ı yerde yaralı halde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ertan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

ÇAKMAK GAZI TÜPÜNDEN ŞÜPHELENİLİYOR

Olayın ardından bölgeye gönderilen bomba imha uzmanı ile olay yerine inceleme ekpleri, araçta ve çevresinde inceleme yaptı. Araçtaki çakmak gazı tüpünde meydana gelen sızıntının, patlamaya neden oldabileceği tahmin ediliyor. Uzman polisler, patlamanın kesin nedenini belirlemek için çalışmalara devam ediyor.

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