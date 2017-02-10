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Niğde'de esrarengiz köpüğün sırrı çözüldü

Niğde'nin Bor ilçesinde, Akkaya Barajı'ndan geldiği iddia edilen esrarengiz köpüğün sırrı çözüldü.

10.02.2017 - 17:47
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Niğde Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 5 Şubat'ta sulama kanallarında aşırı köpüklenmenin olduğu, Bor Belediyesi'nce gerekli temizlik işlemlerinin yapıldığı belirtildi.

BAKANLIK NUMUNE ALDI

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce alınan numunelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Laboratuvar Ölçüm ve İzleme Daire Başkanlığı'na analize gönderildiği, Halk Sağlığı İl Müdürlüğü'nce de inceleme yapıldığı hatırlatıldı.

Niğde'de esrarengiz köpüğün sırrı çözüldü

"SUYUN OKSİJENLE TEMASI NETİCESİNDE..."

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen uzman teknik personelin de araştırma yaptığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Uzman teknik ekip tarafından yapılan arazi çalışmasında, baraj göl yüzeyinin buz tutmuş olduğu ve rezervuardaki suyun hava ile temasının büyük ölçüde kesildiği, oksijen yönünden zayıf, organik kirlilik açısından zengin ve düşük biyolojik aktiviteye sahip suyun bulunduğunu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, hava sıcaklığının artması sonucunda ani kar erimelerinden kaynaklı taşkın riskinin önlenmesi amacıyla DSİ Bölge Müdürlüğü'nce tedbir amaçlı olarak baraj dip savağının açıldığı ve baraj suyunun kontrollü ve hızlı bir şekilde tahliye edildiği görülmüştür. Tahliye işlemi nedeniyle baraj dip savağından çıkan suyun oksijenle teması neticesinde köpüklenme meydana geldiği anlaşılmıştır."

Niğde'de esrarengiz köpüğün sırrı çözüldü

Niğde'de esrarengiz köpüğün sırrı çözüldü

Niğde'de esrarengiz köpüğün sırrı çözüldü

Niğde'de esrarengiz köpüğün sırrı çözüldü


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