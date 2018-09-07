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Niğde'de ihbara giden polisler 17 adet tabanca buldu

Niğde'de silah seslerinin duyulduğu ihbarı üzerine harekete geçen polisler, verilen adrese baskın düzenledi. Emniyet ekipleri çok sayıda silah ve mermi ele geçirdi.

İHA | 07.09.2018 - 09:02..
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Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, verilen adreste usulsüz silah üretimi yapıldığını tespit etti. Yapılan arama sonrası 17 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

Niğde'de ihbara giden polisler 17 adet tabanca buldu


4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler 4 kişiyi silahla ateş açarken yakaladı. Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde bulunan 2 otomobilde arama yaptı

Otomobillerin iç kısımlarına, ön kaputlarına ve bagajlarına saklanmış 17 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şahısların tabancayı satın almak için deneme yaptığı belirlenirken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Tabancaların yaklaşık 1000 dolara satıldığı bildirildi.

Niğde'de ihbara giden polisler 17 adet tabanca buldu VİDEO


Niğde'de ihbara giden polisler 17 adet tabanca buldu

Niğde'de ihbara giden polisler 17 adet tabanca buldu


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