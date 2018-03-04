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Niğde'de kaza: 6 kişi yaralandı

Niğde merkezinde lüks bir cip ile hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

DHA | 04.03.2018 - 22:50..
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Niğde'deki 6 kişinin yaralandığı kaza, merkeze bağlı Selçuk Mahallesi Elmacı Sokak'ta meydana geldi. Erdal Kendirli yönetimindeki 51 AK 003 plakalı cip ile İbrahim Demiryürek’in kullandığı 38 BL 056 hafif ticari araç çarpıştı.

Niğde'de kaza: 6 kişi yaralandı

YARALILARIN ARASINDA DURUMU CİDDİ OLAN YOK

Çarpmanın etkisiyle cip, sağ tarafına devrilirken, vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Niğde'de kaza: 6 kişi yaralandı


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