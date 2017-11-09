Niğde'de konut fiyatları artacak

Yeni eğitim sistemine geçiş ile birlikte Türkiye genelinde konut fiyatlarında artış yaşanması bekleniyor.

EVLERE TALEP ARTACAK

Niğde'deki emlakçılar okul çevresindeki evlerde yüzde 25 ve 50 arasında artışın olacağını söylüyorlar. Yeni sistem ile okul çevresindeki evler değerlenecek ve evlere olan talep artacak.

Kiralık ve satılık ev fiyatlarında yüzde 25 ile 50 arasında bir artış olabilir. Çünkü o okulların kapasitesi artmasıyla öğrencilerin okullara talebi artacak, kayıt başvurusu azalacak.

KİRALIK DAİRELER İN FİYATI 700 LİRAYA ÇIKACAK

Adrese dayalı eğitim sistemi ile aileler okul çevresindeki evleri ya kiralayacaklar ya imkanı olan daire satın alacak. Bu talebin ise 150 bin TL’lik daireyi 180 bin TL’ye, 600 TL’lik kiralık daireyi ise 700 TL’ye çıkarması tahmin ediliyor.