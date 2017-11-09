taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.895
USD
3,8770
EURO
4,5030
ALTIN
160,04
PETR
63,5300

Niğde'de konut fiyatları artacak

TEOG'a gelen yeni sistem “mahalle okuluna dönüş” ile birlikte Niğde'de konut fiyatlarında artış yaşanacak.

09.11.2017 - 09:30
  1. Haberler
  2. Emlak

Yeni eğitim sistemine geçiş ile birlikte Türkiye genelinde konut fiyatlarında artış yaşanması bekleniyor.

Niğde'de konut fiyatları artacak

EVLERE TALEP ARTACAK

Niğde'deki emlakçılar okul çevresindeki evlerde yüzde 25 ve 50 arasında artışın olacağını söylüyorlar. Yeni sistem ile okul çevresindeki evler değerlenecek ve evlere olan talep artacak.

Kiralık ve satılık ev fiyatlarında yüzde 25 ile 50 arasında bir artış olabilir. Çünkü o okulların kapasitesi artmasıyla öğrencilerin okullara talebi artacak, kayıt başvurusu azalacak.

Niğde'de konut fiyatları artacak

KİRALIK DAİRELER İN FİYATI 700 LİRAYA ÇIKACAK

Adrese dayalı eğitim sistemi ile aileler okul çevresindeki evleri ya kiralayacaklar ya imkanı olan daire satın alacak. Bu talebin ise 150 bin TL’lik daireyi 180 bin TL’ye, 600 TL’lik kiralık daireyi ise 700 TL’ye çıkarması tahmin ediliyor.

İlginizi Çekebilir
Küçük Armutlu'ya kentsel dönüşüm piyangosu
İstanbul'daki Boğaz manzaralı hazine arazisine izinsiz gecekondu yapanlar 'aynı yerde' metrekaresine metrekarede ev sahibi olacak.
Emlak vergisinde ikinci taksit ödemeleri başladı
Arazi, arsa ve binalar için 2017 yılı emlak vergisinin ikinci taksidi 1 Aralık mesai bitimine kadar yapılabilecek.
Emlak sektörü hareketlendi
TEOG'un yerine gelecek sistemin açıklanmasının ardından sektörde hareketlilik yaşanıyor.
Dünyanın en lüks karavanı
Bir Alman firması 1973 model karavanı dünyanın en lüks otellerini aratmayacak bir hale getirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'de güvencesiz hastalar günlerce sıra bekliyor

ABD'de güvencesiz hastalar günlerce sıra bekliyor

67
Gökmen Ulu tahliye olurken Uğur Dündar ağladı

Gökmen Ulu tahliye olurken Uğur Dündar ağladı

80
AK Partili teşkilatlar Anıtkabir'e gidiyor

AK Partili teşkilatlar Anıtkabir'e gidiyor

225
Avrupa Birliği Türkiye'yi mali yardımla tehdit etti

Avrupa Birliği Türkiye'yi mali yardımla tehdit etti

107
Abdullah Gül'den güçlü diplomasi vurgusu

Abdullah Gül'den güçlü diplomasi vurgusu

127
CHP'li Mustafa Balbay Başbakan Yıldırım'a hakaret etti

CHP'li Mustafa Balbay Başbakan Yıldırım'a hakaret etti

102
Hukukçu Yanık: Bilmeden ByLock indirebilirsiniz

Hukukçu Yanık: Bilmeden ByLock indirebilirsiniz

129
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM