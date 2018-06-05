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Niğde'de mahsur kalan dağcıların kurtarılma anı

Demirkazık Dağı'nda uçurum kenarında mahsur kalan ve 13 saat sonra kurtarılan dağcıların yaşadıkları o anlar görüntülendi.

İHA | 05.06.2018 - 01:05..
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İstanbul ve Kocaeli’den gelen Sercan Eren, Hazar Altıntaş ve İkra Tülek adlı üç dağcı, Demirkazık Dağı’na zirve tırmanışı yaptı. 3200 rakımlı Peck kulvarında iniş sırasında fenalaşan dağcılar uçurum kenarında 13 saat mahsur kaldı.

DAĞIN ZİRVESİNDEN HELİKOPTERLE ALINDILAR

Dağcılar, Konya’dan gelen helikopterle bulundukları yerden kurtarıldı.

Helikopterden sarkıtılan iplerle yukarı çekilen dağcıların kurtarılma anı nefes kesti.

Daha sonra Demirkazık köyüne getirilen dağcılar, sağlık kontrolü için Çamardı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dağcıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Niğde'de mahsur kalan dağcıların kurtarılma anı

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