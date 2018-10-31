Niğde’de MOBESE kameralarına yansıyan kazalar, sürücüler ile yayaların ne kadar dikkatsiz olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

YAYA GEÇİDİNDE DİREKT GEÇİYOR

İlk kaza Bor Caddesi’nde bir yaya karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpmasıyla yere savruluyor. İkinci kazada Yeni Çarşı mevkiinde taşıt trafiğine kapalı olmasına rağmen hafif ticari araç ile motosiklet çarpışıyor. Kazalarda sürücülerin kavşaklarda dikkatsiz şekilde geçtiği görülüyor.

Niğde Emniyet Müdürlüğü vatandaşların trafikte çok dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

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