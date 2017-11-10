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Niğde'deki kazada 7 kişi yaralandı

Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.

10.11.2017 - 04:01
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Kaza, akşam saatlerinde Niğde-Bor Karayolu 2'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Başhekim yönetimindeki 51 BA 390 plakalı otomobil, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 68 BM 706 plakalı otomobile arkadan hızla çarptı.

Niğde'deki kazada 7 kişi yaralandı

YARALILAR ARAŞTIRMA HASTANESİNE KALDIRILDI

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan Hakan Başekim, İbrahim Başekim, Hüseyin Yokkan, Oğuzhan Bartan, Hüsamettin Erdoğan, Emre Erdem ve Recep Erdem, ambulanslarla Ömer Halisdemir Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Niğde'deki kazada 7 kişi yaralandı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılardan Hüsamettin Erdoğan, Emre Erdem ve Recep Erdem’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Niğde'deki kazada 7 kişi yaralandı

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