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Niğdeli dilenci: Dilenmek varken çalışılır mı

Yakalanan dilenci kadın, aylık 6 bin lira kazançları olduğunu söylerken çocuğunuz üşümüyor mu sorusuna "O hayalettir, üşümez" cevabını verdi

30.10.2017 - 13:54
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Niğde Belediyesi zabıta ekipleri yaptıkları takip sonucunda dilencilik yapan 19 yaşındaki kadını suçüstü yakaladı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve adını söylemeyen kadının kimliğini belirlemek isteyen zabıta, polisten yardım istedi. Yapılan incelemede kadının adının Yeşim Ş. olduğu belirlendi.

Niğdeli dilenci: Dilenmek varken çalışılır mı

"DİLENMEK VARKEN ÇALIŞILIR MI?"

Aksaraya'dan Niğde'ye dilenmeye geldiğini söyleyen kadın, gazetecilerin neden dilendiği sorusuna ise "Niye çalışayım? Dilenmek varken çalışılır mı? Dilenmek daha kolay para kazanmak anlamına geliyor. Günlük 500 lira kazanıyoruz. Aylık 5 bin ile 6 bin lira kazancımız oluyor." dedi.

Gazetecilerin, "Çocuğunuz üşümüyor mu?'"sorusuna ise Yeşim Ş., "O üşümez, hayalettir. Göçebe çocuğu o üşümez." dedi.

Niğdeli dilenci: Dilenmek varken çalışılır mı

ÜZERİNDEN 8 BİN LİRA ÇIKTI, 109 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Zabıta ekipleri üzerinden 8 lira para çıkan Yeşim Ş.'ye Kabahatler Kanunu gereği 109 lira para cezası keserek serbest bıraktı.

Niğdeli dilenci: Dilenmek varken çalışılır mı

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