Niğdeli dilenci: Dilenmek varken çalışılır mı

Niğde Belediyesi zabıta ekipleri yaptıkları takip sonucunda dilencilik yapan 19 yaşındaki kadını suçüstü yakaladı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve adını söylemeyen kadının kimliğini belirlemek isteyen zabıta, polisten yardım istedi. Yapılan incelemede kadının adının Yeşim Ş. olduğu belirlendi.

"DİLENMEK VARKEN ÇALIŞILIR MI?"

Aksaraya'dan Niğde'ye dilenmeye geldiğini söyleyen kadın, gazetecilerin neden dilendiği sorusuna ise "Niye çalışayım? Dilenmek varken çalışılır mı? Dilenmek daha kolay para kazanmak anlamına geliyor. Günlük 500 lira kazanıyoruz. Aylık 5 bin ile 6 bin lira kazancımız oluyor." dedi.

Gazetecilerin, "Çocuğunuz üşümüyor mu?'"sorusuna ise Yeşim Ş., "O üşümez, hayalettir. Göçebe çocuğu o üşümez." dedi.

ÜZERİNDEN 8 BİN LİRA ÇIKTI, 109 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Zabıta ekipleri üzerinden 8 lira para çıkan Yeşim Ş.'ye Kabahatler Kanunu gereği 109 lira para cezası keserek serbest bıraktı.