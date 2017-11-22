Niğde'nin iki beldesi için kar tatili kararı geldi

Altunhisar ilçesine bağlı Karakapı ve Keçikalesi beldelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 22 Kasım Çarşamba günü 1 gün süreyle tatil edildi.

DON UYARISI YAPILDI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece için don uyarısı yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

Bu gece (Salı) Marmara'nın güneydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda hafif yer yer orta kuvvette, İç Ege, Göller Bölgesi ve İç Anadolu'da kuvvetli zirai don olayı beklenmektedir.