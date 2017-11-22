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Niğde'nin iki beldesi için kar tatili kararı geldi

Niğde'nin Altunhisar ilçesindeki iki belde de okullar tatil edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bazı bölgeler için don uyarısı geldi

22.11.2017 - 00:16
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Altunhisar ilçesine bağlı Karakapı ve Keçikalesi beldelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 22 Kasım Çarşamba günü 1 gün süreyle tatil edildi.

Niğde'nin iki beldesi için kar tatili kararı geldi

DON UYARISI YAPILDI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece için don uyarısı yaptı.
Açıklamada şöyle denildi:

Bu gece (Salı) Marmara'nın güneydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda hafif yer yer orta kuvvette, İç Ege, Göller Bölgesi ve İç Anadolu'da kuvvetli zirai don olayı beklenmektedir.

Zirai don riskinin çarşamba, perşembe ve cuma geceleri İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak etkisini sürdüreceği tahmin edildiğinden, halen zirai faaliyette bulunan üreticilerimizin yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

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