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Nihal Yalçın, Cihangir'de olay çıkardı

Erkek arkadaşıyla görüntülenen Nihal Yalçın, Cihangir'i ayağa kaldırdı.

Haber Merkezi | 18.10.2018 - 07:55..
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Son olarak 'İstanbullu Gelin' dizisinde rol alan Nihal Yalçın, önceki akşam ismini sır gibi sakladığı erkek arkadaşıyla ilk kez görüntülendi.

Cihangir'deki evine giriş yaparken görüntülenen Nihal Yalçın, adeta çileden çıktı ve muhabirlere dakikalarca sokak ortasında bağırdı.

"ÇEKMEYİN"

Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, Muhabirlerin "Yanınızdaki bey arkadaşınız mı, yoksa sevgiliniz mi?" sorusuna Yalçın, "Beyefendi. Hmm, beyefendi. Söylemek istemiyorum. Evimize giriyoruz ve çekmeyin, istemiyorum. Böyle ışıklar ve flaşlar istemiyorum" cevabını verdi.

Nihal Yalçın, Cihangir'de olay çıkardı

Nihal Yalçın, Cihangir'de olay çıkardı

Nihal Yalçın, Cihangir'de olay çıkardı

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