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Nihat Doğan, Caner Erkin'in açıklamalarını değerlendirdi

Nihat Doğan, Caner Erkin'in Asena Atalay hakkında yaptığı açıklamaların ilerleyen yaşlarda çocuğu için sorun olabileceğini söyledi.

24.02.2017 - 10:00
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Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programında haberleri yorumlayan Nihat Doğan, Caner Erkin ile Asena Atalay arasında yaşananlara ilişkin konuştu.

Nihat Doğan; Asena Atalay'ın gece kulüplerinde, özel ev partilerinde ve striptiz kulüplerinde direk dansları yaparak vakit geçirdiğini söyleyen Caner Erkin'in bu sözlerinin ileride sıkıntı yaratabileceğini söyledi.

Nihat Doğan, Caner Erkin'in açıklamalarını değerlendirdi

Nihat Doğan Caner Erkin'in açıklamalarını değerlendirdi İZLE

"MEZHEBİN NE KADAR GENİŞMİŞ..."

Çiftin oğlu Çınar'ın Google'da bu açıklamaları gördüğü zaman ne diyeceğini sorgulayan Nihat Doğan, "Bu çocuk büyüse, Google'a girse.. Baba sen annem hakkında böyle böyle söylemişsin de, annem bunları yaparken sen ne yapıyordun? Sen de ne kadar mezhebi geniş adammışsın maşallah.. Derse ne olacak.." şeklinde konuştu.

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