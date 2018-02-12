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Nihat Doğan davayı kaybetti

Survivor'a giden Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın ölümünün ardından söylediği sözler için 2 gazeteci tarafından sertçe eleştirilmişti.

Haber Merkezi | 12.02.2018 - 08:06..
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Nihat Doğan davayı kaybetti

Nihat Doğan, 11 Şubat 2015'te bindiği minibüsün şoförü tarafından katledilen Özgecan Aslan'ın ölümünün ardından Twitter'da bir paylaşımda bulundu. Bu tweet yüzünden kendisini eleştiren iki gazeteci Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt'a tazminat davası açmıştı.

Doğan'ın gerekçesi de şuydu: "Onlar yüzünden Survivor'a gidemedim. 600 bin TL'den mahrum kaldım."

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Mahkeme, "Tanınmış bir kişi olarak sosyal medyadaki paylaşımlarının sonuçlarını ön görmesi gerekirdi. Bir şeyleri kaybettiyse sorumlusu kendisidir" diyerek davayı reddetti.

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın ölümünün ardından tepki çeken şu tweet'i atmıştı: "Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın."

Nihat Doğan davayı kaybetti

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