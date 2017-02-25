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Nihat Doğan Kenan İpek'ten özür diledi

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, "Sen kimsin lan?" dediği Kenan İpek'ten özür dileyerek bir mektup yayınladı.

25.02.2017 - 11:41
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Beyaz TV'de yayınlanan programda FETÖ soruşturmasında yargılanan infaz koruma memurlarının adliyeye "şık" kıyafetlerle çıkarılmasını eleştirerek, "alçak gardiyanlar" diyen şarkıcı Nihat Doğan'a, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek sert tepki göstermişti.

DAVA AÇILACAĞI AÇIKLANMIŞTI

İpek, "Şarkıcı olduğu söylenen" ifadesinin kullandığı açıklamasında Nihat Doğan hakkında dava açılacağını belirtmişti.

Nihat Doğan Kenan İpek'ten özür diledi

Doğan, İpek'in açıklaması üzerine dün tekrar televizyona çıkarak, "Sen kimsin lan, beni iyi dinle lan, haddini bil lan" sözlerini kullanmıştı.

ÖZÜR MEKTUBU YAYINLADI

Nihat Doğan, hakaret içeren konuşmasından sonra sosyal medya hesabından ise defalarca özür dilediği bir açıklama yayınladı. Doğan, "Sayın müsteşarım terbiye sınırlarını aştım. İnanın attığınız twiti anlamadan yorumladım" dedi. Nihat Doğan Twitter sayfasında bir özür mektupu yayınladı.

Nihat Doğan Kenan İpek'ten özür diledi

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