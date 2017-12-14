Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Nihat Doğan, metrobüsler için deodorant gerekliliğine dikkat çekti.

METROBÜS DURAKLARINDA DEODORANT OLSUN

Her metrobüs durağına deodorant konulması gerektiğini ifade eden Doğan, bunun sosyal devletin gerekliliği olduğunu söyledi.

Metrobüse binen herkesin deodorant sıkmasını isteyen Nihat Doğan, kadınlara yer verilmesinin önemini de hatırlattı.

Nihat Doğan: Metrobüs duraklarına deodorant konulsun- VİDEO

"ÇALARLAR..."

Nihat Doğan, "Çalarlar gerçi... Metrobüs duraklarına deodorant konulsun. Metrobüse binerken herkes sıksın. Bedava hizmet... En güzeli... Sosyal devletin gerekliliği, otobüse metrobüse binerken orada hemen koku olacak." şeklinde konuştu.