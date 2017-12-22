taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.099
USD
3,8149
EURO
4,5238
ALTIN
156,38
PETR
65,0200

Nihat Doğan'ın sorusu Hayta İsmail'i kızdırdı

Kendisinden 39 yaş küçük olan Kader Kaynak ile evlenen Hayta İsmail, Nihat Doğan'ın sorusu karşısında zor anlar yaşadı.

Haber Merkezi | 22.12.2017 - 10:15..
  1. Haberler
  2. Magazin

Hababam Sınıfı'ndaki Hayta İsmail rolüyle tanınan Ahmet Arıman, kendisinden 39 yaş küçük olan yeni eşiyle birlikte, Beyaz TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu.

Programın yorumularından Nihat Doğan, Ahmet Arıman'a zor bir soru sordu.

Nihat Doğan'ın sorusu Hayta İsmail'i kızdırdı

"35 YAŞINDAKİ KIZINIZ..."

Doğan "35 yaşındaki kızınız 75 yaşındaki bir adamla evlense ne derdiniz?" ifadelerini kullandı.

Nihat Doğan'ın sorusu Hayta İsmail'i kızdırdı- VİDEO

"İLK EVLİLİĞİ OLSAYDI KESİNLİKLE İTİRAZ EDERDİM"

Bunun üzerine biraz gerilen Arıman, "İlk evliliğini yapsaydı, elimi masaya koyardım kesinlikle izin vermezdim. Ama evlenmiş boşanmış, ben bunda kurtuluşu buldum, ben bu adamı seviyorum derse yine itiraz ederdim. Ama kızım madem sen bu hayatı göze aldın, ben seni uyarıyorum derdim. İlk evliliği olsaydı kesinlikle itiraz ederdim." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Rihanna yüzüğünü sakladı
Ünlü şarkıcı Rihanna daracık mini elbisesiyle aracından indi ve fotoğrafçıları görünce parmağındaki yüzüğü sakladı...
Volkan Babacan nişanlandı
İstanbul Başakşehir’in kalecisi Volkan Babacan, spiker Hilal Özdemir ile nişanlandı.
Özge Ulusoy yeni yıldan 'aşk ve bebek' bekliyor
Güzel manken Özge Ulusoy, 2018'den beklentilerini sıralarken "Anne olmak istiyorum." dedi.
KKTC Başbakanı Özgürgün eşinden boşandı
KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, 3 yıl önce Ankara’da evlendiği avukat Dilek Özgürgün'e boşanma davası açmıştı. Dava bugün sonuçlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

37
Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

82
Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

57
FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

108
Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

69
2018 yılı bütçesi kabul edildi

2018 yılı bütçesi kabul edildi

69
Ahmet Han: Araplar Osmanlı'yı arkadan vurdu

Ahmet Han: Araplar Osmanlı'yı arkadan vurdu

227
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM