Hababam Sınıfı'ndaki Hayta İsmail rolüyle tanınan Ahmet Arıman, kendisinden 39 yaş küçük olan yeni eşiyle birlikte, Beyaz TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu.

Programın yorumularından Nihat Doğan, Ahmet Arıman'a zor bir soru sordu.

"35 YAŞINDAKİ KIZINIZ..."

Doğan "35 yaşındaki kızınız 75 yaşındaki bir adamla evlense ne derdiniz?" ifadelerini kullandı.

Nihat Doğan'ın sorusu Hayta İsmail'i kızdırdı- VİDEO

"İLK EVLİLİĞİ OLSAYDI KESİNLİKLE İTİRAZ EDERDİM"

Bunun üzerine biraz gerilen Arıman, "İlk evliliğini yapsaydı, elimi masaya koyardım kesinlikle izin vermezdim. Ama evlenmiş boşanmış, ben bunda kurtuluşu buldum, ben bu adamı seviyorum derse yine itiraz ederdim. Ama kızım madem sen bu hayatı göze aldın, ben seni uyarıyorum derdim. İlk evliliği olsaydı kesinlikle itiraz ederdim." diye konuştu.