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Nihat Özdemir: Çanakkale köprüsü 2023’ten önce açılacak

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili konuştu.

20.06.2017 - 00:16
  1. Haberler
  2. Ekonomi

nihat özdemir

 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) daveti üçzerine iftar programına katılan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili bilgiler verdi.

"2023'TEN ÖNCE AÇMAYI PLANLIYORUZ"

Özdemir, "Biz Çanakkale Köprüsü'nü iki Kore firmasıyla beraber yüklendik, sözleşmelerimizi yaptık. Şu anda proje çalışmaları hızla devam ediyor, burada en önemli konu sondaj çalışmalarıdır. Dünyanın en uzun köprüsü olacak. İki ayak arasında, iki kule arasında 2023 metre ile dünyanın en büyük, en uzun köprüsü olacak. İnşallah da bunu 2023'ten evvel açmayı planlıyoruz. Bunun için bütün çalışmalara hızla başladık. İki ayağı da denizde olacak, onun için deniz sondaj çalışmalarına hız verdik. En kısa zamanda hem proje hem sondaj hem de finansman konularını hallettikten sonra işe başlayacağız" dedi.

Nihat Özdemir: Çanakkale köprüsü 2023’ten önce açılacak

AYKUT KOCAMAN'IN FENERBAHÇE'YE DÖNMESİ

Biir gazetecinin "Fenerbahçe'de Aykut Kocaman dönemi başladı, nasıl bakıyorsunuz?" sorusunu üzerine Nihat Özdemir, "Ben artık Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan vekiliyim. Fenerbahçe Aykut hocasına tekrar kavuştu. Aykut hoca da diyor ki ben burada yarım kalan işlerimi tamamlamak istiyorum. Transferlerde de görüyorum ki Fenerbahçe önemli derecede atak yaptı. Üç transferi hemen hemen bitirdi. 'Daha durmayacağız, yapacağız' diyorlar. İnşallah önümüzdeki yıl önemli derecede bir yarışma yılı olacak. Bursaspor ise  bu sene korkulu rüyalar gördü ama Allah'a şükürler olsun ligde kaldı. Önemli bir teknik direktörle anlaşmak üzereler. İnşallah onu göreve getirir ve birkaç takviye yaparlarsa, ben Bursa'nın kadrosunun güçlü olduğuna inanan bir insanım. Türkiye'nin en önemli statlarından birine sahipler. Dolayısıyla başarılı olmaması için hiçbir neden yok. " dedi.

Nihat Özdemir: Çanakkale köprüsü 2023’ten önce açılacak
Nihat Özdemir: Çanakkale köprüsü 2023’ten önce açılacak

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