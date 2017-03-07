Nihat Zeybekci Bild'e dava açıyor

Bild gazetesi Zeybekci'nin Köln'deki konuşması hakkında "Pazar günü Erdoğan, en sadık bekçi köpeği olan ve üç yıldır Ekonomi Bakanı olarak görev yapan Nihat Zeybekci'yi Köln'e gönderdi." ifadesini kullanmıştı.



Bild'de yer alan ve Bakan Zeybekci'ye hakaret içeren bölüm

ZEYBEKÇİ DAVA AÇIYOR

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bild'de yayımlanan habere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'da demokrasiyle bağdaşmayan yasaklara çanak tutan Bild'in, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve hükümetinin bir bakanına izahı mümkün olmayan ve ağır hakaret içeren ifadelerle saldırdığını bildirdi.

PERVASIZCA İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ ZEDELEMEK İÇİN..

Asla kabul edilemeyecek bu çirkin saldırının, habercilik kisvesinde gazetecilik adı altında yapılıyor olmasının çok daha vahim olduğuna dikkati çeken Zeybekci, "Haber olarak nitelendirilemeyecek söz konusu yazının, pervasızca iki ülke arasındaki dostluğu zedelemek ve toplumlarımız arasındaki iyi ilişkileri bozmaktan öte bir işlevi olamadığı aşikardır. Unutulmamalıdır ki bir ülkenin resmi makamlarını temsil eden kişileri hedef alan böyle seviyesiz hakaretler sadece şahısları değil, o ülkenin bütün vatandaşını hedef almaktadır." ifadelerini kullandı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK, SONUNA KADAR TAKİP EDİLECEK

Zeybekci, bu çerçeveden yaklaşımla söz konusu yayınla ilgili yasal işlemlerin başlatılacağını ve sonuna kadar takip edileceğini belirterek, Almanya ve sınırlı da olsa bazı Avrupa ülkelerinden gelen her fırsatta kaynağı ve savunucu olduklarını iddia ettikleri demokrasi, insan hakları, basit insani etik kurallarına aykırı uygulamaları üzülerek takip ettiklerini vurguladı.

Demokrasinin temeli olan milyonlarca vatandaşın bilgi alma ve seçme hakkını ihlal anlamına gelen yasakçı hiçbir uygulamanın kabul edilmesinin mümkün olmadığının altını çizen Zeybekci, "Tarihi dostluğumuzun ve ekonomik bağlarımızın olduğu ülkelerde aklıselimi göreve davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.