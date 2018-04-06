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Nijderya'da çatışma çıktı: 2'si asker 23 kişi öldü

Nijerya'nın kuzeybatısında askerlerle silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 2 asker ile 23 kişi öldü.

AA | 06.04.2018 - 00:44..
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Nijerya'nın Zamfara eyaletinde çiftçiler ve çobanlar arasında yaşanan çatışmayı durdurmak için bölgeye giden askerler, sşilahlı grupların saldırısına uğradı. Çıkan çatışmada 2'si asker 23 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı da kaçtı.

Nijderya'da çatışma çıktı: 2'si asker 23 kişi öldü

ÇATIŞMALARDAN DOLAYI 7 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Kuzeydoğu Koordinatörü Süleyman Mohammed, dün yaptığı açıklamada, Zamfara eyaletinde çobanlar ve çiftçiler arasında yaşanan şiddet olaylarında son bir haftada 54 kişinin öldüğünü, 71 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Mohammed, çatışmalar nedeniyle yaklaşık 7 bin kişinin yerinden edildiğini kaydetmişti.

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