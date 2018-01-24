taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.598
USD
3,7607
EURO
4,6311
ALTIN
162,45
PETR
69,8100

Nijer Başbakanı Ankara'da

Başbakan Yıldırım'ın mevkidaşı Nijer Başbakanı Rafini'yi resmi törenle karşıladığı sırada Başkent'te yoğun kar yağışı vardı.

Haber Merkezi | 24.01.2018 - 10:49..
  1. Haberler
  2. Gündem
Nijer Başbakanı Ankara'da

Nijer Başbakanı Brigi Rafini ikili görüşmeler için Türkiye'ye geldi.

Nijer'den Türkiye'ye "Başbakan" düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiren Rafini, Başbakan Binali Yıldırım ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım, Rafini'yi resmi törenle karşıladı. Törenin ardından iki başbakan baş başa görüşmeye geçti. Daha sonra ise heyetler arası görüşmeler yapılacak.

Nijer Başbakanı Ankara'da

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KONULAR GÖRÜŞÜLECEK

İkili ilişkilerin ele alınacağı görüşmelerde, ekonomik ve kültürel ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

Nijer Başbakanı Ankara'da VİDEO

Nijer Başbakanı Ankara'da

Nijer Başbakanı Ankara'da

Nijer Başbakanı Ankara'da

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya tankların kullanımını engellemek istiyor

Almanya tankların kullanımını engellemek istiyor

302
Kalın'dan Şirin Payzın'a: Biz nüfus değişimi yapmayız

Kalın'dan Şirin Payzın'a: Biz nüfus değişimi yapmayız

261
Nauert: Rusya, Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyor

Nauert: Rusya, Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyor

195
Cumhuriyet'in Kanal İstanbul haberi

Cumhuriyet'in Kanal İstanbul haberi

82
Macar oyuncu Boglarka Csösz Türk askerine destek verdi

Macar oyuncu Boglarka Csösz Türk askerine destek verdi

24
Esad Afrin'de terör örgütü YPG'ye destek sağlıyor

Esad Afrin'de terör örgütü YPG'ye destek sağlıyor

39
Hulusi Akar: Döktükleri kanın hesabını verecekler

Hulusi Akar: Döktükleri kanın hesabını verecekler

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM