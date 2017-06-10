taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.943
USD
3,5370
EURO
3,9611
ALTIN
144,04
PETR
48,2500

Nijer Katar Büyükelçisi'ni geri çağırıyor

Arap Yarımadası'nda yaşanan Katar krizinde Nijer de büyükelçisini geri çağırma kararı aldı.

10.06.2017 - 16:24
  1. Haberler
  2. Dünya

Nijer Katar Büyükelçisi'ni geri çağırıyor

Nijer Dışişleri Bakanı İbrahim Yakubu, Doha Büyükelçisinin geri çağırılacağını açıkladı.

Yakubu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı açıklamada, Nijer hükümetinin, Körfez bölgesindeki diplomatik gelişmelerin ardından Nijer'in Doha Büyükelçisini ülkeye geri çağırma kararı aldığını duyurdu.

SUUD BÜYÜKELÇİYLE GÖRÜŞTÜRKTEN SONRA KARAR ALDI

Yakubu, karara ilişkin detay vermedi ancak ulusal basında çıkan bazı haberlere göre, Nijer Devlet Başkanı Mahamadu İssufu, Suudi Arabistan'ın Niamey Büyükelçisiyle görüştükten sonra bu karar aldı.

Nijer'in Suudi Arabistan ile ilişkileri Katar ile olan ilişkilerinden daha eskiye dayanıyor. Ancak İssufu'nun şubat ayında Katar'a yaptığı ziyaret, Nijer ile Katar ilişkilerine önemli ivme kazandırmıştı.

İlginizi Çekebilir
İran, Boeing'den 60 uçak satın alacak
Aseman Hava Yolları ile Boeing firması yetkilileri nihai anlaşmayı başkent Tahran'da imzaladı.
Macron'dan Fransız fotoğrafçı için Erdoğan'a teşekkür
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Depardon'un serbest bırakılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp teşekkür edeceğini söyledi
Seçim sonuçlarının ardından May'in ekibinden ilk istifa
Theresa May'in en yakın danışmanlarından Nick Timothy, erken genel seçimlerde alınan sonucun ardından istifa ettiğini açıkladı.
İsrailli eski bakan: Sünni Araplarla aynı gemideyiz
İsrail'in eski Savunma Bakanı Moşe Yaalon, Arap devletlerinin Katar kriziyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Van'da Emniyet binasına saldıran teröristler yakalandı

Van'da Emniyet binasına saldıran teröristler yakalandı

330
Tanju Çolak gözaltına alındı

Tanju Çolak gözaltına alındı

112
Suudi yayın organından küstah tweetler

Suudi yayın organından küstah tweetler

278
Aleyna Tilki'nin şarkısı youtube'dan kaldırıldı

Aleyna Tilki'nin şarkısı youtube'dan kaldırıldı

84
Arda Turan umreye gitti

Arda Turan umreye gitti

200
Şehit Aybüke Öğretmen'in türküsü

Şehit Aybüke Öğretmen'in türküsü

121
LYS'ye geç kalanlar

LYS'ye geç kalanlar

369
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM