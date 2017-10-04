Nijer Nehri'nde 17 kişi öldü

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Kuzey Irak referandumunun yeni bir İsrail projesi olduğunu savundu.

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İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

Dünyaya yayılmaya başlayan ve bonzaiden çok daha tehlikeli olduğu tahmin edilen "Flakka" adlı yeni uyuşturucu, dehşet saçıyor.