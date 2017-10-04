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Nijer Nehri'nde 17 kişi öldü

Nijer Nehri'nde ağaç gövdesine çarparak batan teknedeki 60 kişiden şimdiki belirlemelere göre 17 kişi yaşamını yitirdi.

04.10.2017 - 23:24
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Batı Afrika ülkesi Nijer'de içinde 60 kişinin bulunduğu bir yolcu teknesinin batması sonucu kurtarma çalışmaları başladı. Teknenin, nehirdeki bir ağacın gövdesine çarpması sonucu battığı ifade edildi.

Nijer Nehri'nde 17 kişi öldü

Nijerya Ulusal Acil Durum Ajansı Koodinatörü Süleyman Karim, basına yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 17 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydetti.

Karim, 17 kişinin kurtarıldığını, 26 yolcuyu arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Nijerya'da geçen ay meydana gelen 3 tekne kazasında 74 kişi hayatını kaybetmişti.

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