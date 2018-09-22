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Nijer'deki kolera salgını: 62 kişi öldü

Nijerya'da kolera salgını nedeniyle 4 Temmuz-18 Eylül tarihleri arasında 62 kişi hayatını kaybetti.

AA | 22.09.2018 - 21:24..
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Nijer Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan rapora göre, ülkenin güney bölgesi Maradi'de temmuz ayı başında görülmeye başlanan salgın, Dosso, Tahoua ve Zinder bölgelerine de yayıldı.

62 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bu 4 bölgede 4 Temmuz-18 Eylül tarihlerinde 3 bin 202 kolera vakası tespit edilirken, aynı dönemde 62 kişi yaşamını yitirdi.

Sahraaltı Afrika'da sıklıkla görülen kolera, geçen yıl 17 Afrika ülkesinde 150 bin kişide tespit edilmiş, en az 3 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.

6 İLE 48 SAATTE ETKİLİ OLUYOR

"Vibrio" isimli bakterinin insanların ince bağırsaklarında parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor. İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma gibi belirtilere neden olan söz konusu bakteriler, vücuda girdikten 6 ila 48 saat içinde hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor.

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