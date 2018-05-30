Nijerli çocukların Ramazan geleneği: Tobayi-Tobayi

Geniş topraklara sahip 19 milyon nüfuslu bir batı Afrika ülkesi olan Fransa’nın eski sömürgesi Nijer’de çocuklar Ramazan ayının 10. gününden itibaren yüzlerini ve vücutlarını beyaz toprak ile boyayıp kendilerine pamuktan sakal yapıyor. Arkalarına da tavşana benzemek için kumaştan kuyruk yaparak gece gündüz caddelere çıkıp dolaşıyor, ve insanları eğlendirerek onlardan bahşiş topluyor.

DANS EDEREK BAHŞİŞ TOPLUYORLAR

Çocuklar ellerine içlerine taş doldukları plastik şişelerle veya tenekelerle tempo tutuyor. Çocuklar açlıktan etkilenmediklerini göstermek için canlı danslar yapıp İnsanlara Ramazan’ın fazileti, sadaka ve orucun kıymeti hakkında maniler söylüyor. Çocukları teşvik etmek isteyenler de onlara bahşiş veriyor.

Çocukların Tobayi adını verdiği bu kelime 10 dilin konuşulduğu Nijer’de ikinci büyük mahalli dil olan Zurma’cada tavşan anlamına geliyor. Tavşan’ın sevimli bir hayvan olması sebebiyle kendilerini tavşana benzetiyorlar.

Nijerli çocukların Ramazan geleneği VİDEO





"GÖSTERİLERE KATILMAK İÇİN RAMAZANI BEKLERDİK"

Tobayi takımının başkanı Abduh El Yasin, “Yaptığımız gösterilere karşı oruçlular bize yüz frank veya 150 frank bazıları ile 500 frank veriyor.” dedi.

Çocuklara yaptığı gösteriler için yüz frank veren terzi Ahmet Mahmut, "Bu geleneği biz büyük abilerimizden aldık. Tobayi gösterilerine katılmak için Ramazan'ı dört gözle beklerdik. Bu çok güzel bir gelenek. Bu bize Ramazan'ı hatırlatıyor. Şimdi insanlar buna pek önem vermiyor. Bu adet yavaş yavaş unutuluyor.” dedi.