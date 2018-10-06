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Nijerya kıtlık dönemini atlattı

Birleşmiş Milletler, Boko Haram'ın saldırılarına maruz kalan Nijerya'nın kıtlıkla mücadelede başarılı olduğunu bildirdi.

AA | 06.10.2018 - 09:00..
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NİJERYA

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 2018 İnsani Gelişme Raporu'nun Nijerya'nın kuzeydoğusunda insan gelişiminin sağlanması lansmanında konuşan Mark Lowcock, Nijerya'da son üç yılda Boko Haramtamamen yok edilemese de örgütle mücadele konusunda başarılı olunduğunu belirtti.

KITLIKLA MÜCADELE BAŞARILI OLDU

Dünyada şiddet olaylarının sürdüğü çoğu bölgede kıtlık yaşandığını vurgulayan Lowcock, "Son iki yılda Boko Haram'ın saldırılarına rağmen ülke korkunç kıtlıkla mücadele konusunda başarılı oldu." dedi.

Bölgede çok önemli gelişmeler yaşandığına değinen Lowcock, ülkenin kuzeydoğusunda 1,8 milyon yerinden edilmiş kişinin evlerine dönmesini buna örnek gösterdi.

Ülkenin kuzeydoğusunda yaşayanların iyi bir geleceği hak ettiğini anlatan Lowcock, bölgedeki insanların çoğunun insani yardımlarla hayatta kalmayı başarabildiğini ifade etti.

UNDP Başkanı Achim Steiner ise Nijerya'nın kuzeydoğusunda devam eden şiddet olaylarında en etkili mücadelenin silah kullanılmasının önlenmesi olduğuna dikkati çekti.

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