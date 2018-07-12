Nijerya'da 1 ayda koleradan 49 kişi öldü

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Keçiye kafa atan inek telef oldu

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Seçim sürecinde hata yaptığını belirten Muharrem İnce, "Apolet tartışmasını fazla uzattım." sözleriyle itiraf niteliğinde açıklama yaptı.

İnce: Seçim sürecinde hatalarım oldu

Yardımsever kadın, tekerlekli sandalyedeki kişiyi karşıdan karşıya geçirirken bir aracın çarpmasıyla metrelerce havaya savruldu.

Dün gözaltına alınan Adnan Oktar'ın bahçesindeki köpekler ve tavus kuşları Üsküdar Belediyesi'nin barınağına götürüldü.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, bir sonraki seçimde de aday olacağını açıkladı.

Kuşlubahçe Mahallesi’nde düzenlenen narkotik operasyonda silahla karşılık verilmesi neticesinde 1 kişi öldü 1 kişi de sağ olarak ele geçirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Adamawa ve Katsina eyaletlerinde, son bir ayda kolera salgını nedeniyle 49 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kuşlubahçe Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda silahla karşılık verilmesi neticesinde 1 kişi öldü 1 kişi de sağ olarak ele geçirildi.

1 Meclis'te seçim günü TBMM Genel Kurulunda, Binali Yıldırım 3. turda 335 oy alarak Başkan seçildi.

2 Adnan Oktar'ın yakalanma anı Kaçmaya çalışan Adnan Oktar'a yol ortasında yapılan operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

3 Başkan Erdoğan'dan Kolinda Kitaroviç'e maç tebriği Başkan Erdoğan NATO zirvesinde, Dünya Kupası'nda finale çıkan Hırvatistan'ın Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç'i tebrik etti.

4 NATO zirvesinde merak edilen isim: Gauthier Destenay Belçika'da gerçekleştirilen NATO zirvesinde First Ladyler de bir araya geldi. Fotoğraf çekiminde Gauthier Destenay dikkat çekti.

5 Trump'tan Erdoğan'a: Onu severim Brüksel'de NATO zirvesine katılan Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, ABD'li mevkidaşı Donald Trump'tan övgü geldi. Yapılan ikili görüşmenin ardından Trump, Erdoğan için "Onu severim" dedi.

6 Adnan Oktar'ın para kaynağı Şatafatlı bir hayat yaşayan Adnan Oktar ve kediciklerinin, İsrail tarafından finanse edildiği ortaya çıktı.