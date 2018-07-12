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Nijerya'da 1 ayda koleradan 49 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Adamawa ve Katsina eyaletlerinde, son bir ayda kolera salgını nedeniyle 49 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA | 12.07.2018 - 22:05..
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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin Adamawa Koordinatörü Dr. Amos Ujulu, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Mubi ve Maiha bölgelerinde son bir ayda 30 kişinin öldüğünü belirtti.

181 VAKA DAHA TESPİT EDİLDİ

Ujulu, bölgelerde 1564 kolera vakası tespit edildiğini ve yaklaşık 500 kişinin tedavi altında olduğunu kaydetti.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Adamawa eyaletindeki kolera salgınını önlemek amacıyla aşı kampanyası başlatıldığını, eyalete 750 bin doz kolera aşısı ve sağlık çalışanı gönderdiğini bildirdi.

Katsina Eyalet Kamu Sağlığı Direktörü Mariatu Usman ise eyalete bağlı Funtua ve Kusada bölgelerinde son 2 haftada 181 kolera vakası tespit edildiğini, 19 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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