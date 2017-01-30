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Nijerya'da 130 karısı olan adam hayatını kaybetti

Eşlerinden bazıları hamile olan Ebubekir'in dünkü cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı.

30.01.2017 - 17:25
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"Baba Masaba" lakabıyla bilinen 93 yaşındaki Muhammed Bello Ebubekir'in 2008'de medyanın odağındayken 86 karısının bulunduğu ancak öldüğünde 130 kadınla evli olduğu belirtildi.

ŞİFA BULMAK İÇİN EVLENDİKLERİNİ SÖYLEMİŞLERDİ

BBC'nin 9 yıl önce röportaj yaptığı eşleri, eskiden "vaiz" olan Ebubekir'le şifa bulmak için geldiklerinde evlendiklerini dile getirmişlerdi.

203 ÇOCUĞU BULUNAN EBUBEKİR'İN HAPSİ İSTENMİŞTİ

203 çocuk sahibi olan Ebubekir, kanunlara göre bir erkeğin en fazla dört kadınla evlenebilmesi nedeniyle hapis cezası almıştı.

Ebubekir ise kendisini "Ben onlara gitmiyorum, onlar bana geliyor. Allah benden bunu yapmamı istiyor ben de onlarla evleniyorum." şeklinde savunmuştu. Hakkında o tarihlerde 86 eşinden 82'sini boşadığı haberleri çıkan Ebubekir bu iddiaları yalanlamıştı.

Nijerya'da 130 karısı olan adam hayatını kaybetti

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