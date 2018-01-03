taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.524
USD
3,7713
EURO
4,5462
ALTIN
159,33
PETR
66,5600

Nijerya'da 700 kişi Boko Haram'ın elinden kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 700 rehinenin kurtarıldığı bildirildi.

AA | 03.01.2018 - 09:12..
  1. Haberler
  2. Dünya

Nijerya Haber Ajansı'na (NAN) göre, ülkenin kuzeyindeki Borno eyaletine bağlı Monguno kentinde Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonda 700 kişi kurtarıldı.

242 ASKERLE KURTARMA OPERASYONU

Nijerya ordusu adına açıklama yapan Albay Timothy Antigha, Monguno'da 242 askerin katıldığı operasyonda kurtarılanlar arasında kadın ve çocukların bulunduğunu belirtti.

Nijerya'da 700 kişi Boko Haram'ın elinden kurtarıldı

TARLALARDA ÇALIŞTIRDILAR, TECAVÜZ ETTİLER

Antigha, Boko Haram üyelerinin, kaçırdığı insanları zorla tarlalarda çalıştırdığını, bazı kadınlara tecavüz ettiklerini ve bu nedenle kurtarılan iki kadının hastanede doğum yaptığını aktardı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, lideri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlayan Boko Haram, 17 bine yakın kişinin ölmesine neden oldu. Örgüt, geçen yıldan beri komşu ülkeler Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'i de hedef aldı.

İlginizi Çekebilir
Kuzey Kore’den ılımlı sınır adımı
Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki olumlu adımlar meyvelerini vermeye başladı. TSİ 09.30’da Güney Kore ile sınırdaki ateşkes hattındaki iletişim hattını açacaklarını bildirdi.
Güney Kore kuş gribi: 650 bin hayvan itlaf edildi
Güney Kore, ülkenin güneybatı bölgelerinde kuş gribinin yayılmasını kontrol altına almak için 654 binden fazla kümes hayvanının itlaf edildiğini açıkladı.
Mısır'da OHAL 3. kez uzatıldı
Cumhurbaşkanı Sisi, 13 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere OHAL'i 3 ay daha uzattı.
Kaliforniya'da marihuana artık serbest
ABD'de marihuana kullanımının serbest bırakıldığı eyaletlere bir yenisi eklendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Astrolog Döşer: ABD'nin tahtı sallanıyor

Astrolog Döşer: ABD'nin tahtı sallanıyor

112
Demet Akalın'a Twitter'da Diyanet tepkileri

Demet Akalın'a Twitter'da Diyanet tepkileri

40
Metin Hara'dan Adriana Lima'ya evlilik teklifi

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya evlilik teklifi

14
Trump'tan Filistin'e ekonomik yardım tehdidi

Trump'tan Filistin'e ekonomik yardım tehdidi

72
Rusya'dan ABD'ye İran tepkisi

Rusya'dan ABD'ye İran tepkisi

22
İran yaşananlardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu

İran yaşananlardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu

39
Doğu Anadolu kara teslim oldu

Doğu Anadolu kara teslim oldu

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM