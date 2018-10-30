Nijerya'da AIDS'e karşı kampanya başlatıldı

"HIV Virüsünün Anneden Çocuğa Bulaşmaması için Önleme Programı" tanıtımında konuşan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Isaac Adewole, "HIV virüsü ile mücadele konusunda en önemli hedefimiz, virüsün bulaşmasını ve yayılmasını durdurmaktır. Şayet bunu başarabilirsek gelecek nesilleri AIDS'ten kurtarabiliriz." dedi.

Sağlık Bakanı Adewole, HIV virüsünün anneden çocuğa bulaşmamasının çok önemli olduğunu ve bunu önlemek için farklı adımlar atacaklarını vurguladı.

HIV VİRÜSÜNÜN EN YAYGIN OLDUĞU 2. ÜLKE NİJERYA

Nijerya'nın, HIV virüsünün en çok olduğu ikinci ülke olduğuna dikkati çeken Adewole, "Nijerya'da maalesef şu anda virüsü taşıyanlardan sadece 1,1 milyon kişi tedavi altında ve bunların sadece 55 bini çocuk." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Nijerya Temsilcisi Muhammed Malik Fall de, bu kampanyanın amacı virüsü taşımayan çocukları ortaya çıkarmak olduğunu ifade ederek, "HIV'li bir annenin bunu çocuğuna bulaştırmasına izin veremeyiz." diye konuştu.

Tanıtımı başkent Abuja'da yapılan program, Nijerya hükümetinin yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), UNICEF, Birleşmiş Milletler (BM) AIDS ile mücadele kuruluşu UNAIDS ortaklığıyla yürütülüyor.