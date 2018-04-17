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Nijerya'da bir Alman mühendis kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında, bir Alman mühendisin fidye için kaçırıldığı bildirildi.

AA | 17.04.2018 - 01:27..
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Bölge Polis Sözcüsü Magaji Majia, ülkenin Kano eyaletinde Alman mühendis Michael Cremza'nın kaçırıldığını belirtti.

FİDYECİLER BİR POLİSİ ÖLDÜRDÜ

Majia, bölgeye gelen fidyecilerin açtığı ateş sonucunda bir polisin hayatını kaybettiğini, olay yerinde bulunanlardan bir kaçının da yaralandığını kaydetti.

Magaji Majia, polis ekiplerinin Cremza'yı arama çalışmalarını başlattığını bildirdi.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için adam kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.

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