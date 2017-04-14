taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.871
USD
3,6769
EURO
3,9035
ALTIN
152,27
PETR
55,6100

Nijerya'da bir apartman dairesinde 43 milyon dolar

Nijerya'da bir apartman dairesinde 43 milyon dolardan fazla para ele geçirildi.

14.04.2017 - 09:43
  1. Haberler
  2. Dünya

BBC'nin haberine göre, yolsuzlukla mücadele kurumu Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından yapılan açıklamada müfettişlerin, Lagos'un Ikoyi bölgesindeki dört odalı bir evde 43,4 milyon ABD dolarının yanı sıra 27 bin 800 pound (yaklaşık 35 bin dolar) ve 23 milyon naira (yaklaşık 75 bin dolar) bulduğunu belirtildi.

Nijerya'da bir apartman dairesinde 43 milyon dolar

DAİREYE BASKIN DÜZENLENDİ

EFCC, "bitkin görünümlü" ve "kirli kıyafetli" bir kadının çantaları hızla alıp çıktığı yönünde aldıkları istihbarat sonrası yetkililerin daireye baskın düzenlediğini bildirdi.

Güvenlik görevlileri, müfettişlere evde hiç kimsenin yaşamadığını söylerken, bir kaynak, EFCC ile "bir kadının farklı zamanlarda çantasıyla geldiği" bilgisini paylaştı.

KILIK DEĞİŞTİRİYORDU

Kaynak, "Kadın kirli kıyafetlerle bitkin bir halde geliyor ancak cildi dışarıdaki görüntüsü ile örtüşmüyor, belki de kılık değiştiriyordu." dedi.

EFCC, nakit paranın yedinci katta bulunan dairedeki dolapta ve çekmecelerde "düzgün biçimde", "mühürlü paketler" içinde saklandığını açıkladı.

GÖZALTINA ALINAN YOK

Paranın, yasa dışı faaliyet yoluyla elde edildiğine inanıldığını belirten yetkililer, konuya ilişkin henüz kimsenin gözaltına alınmadığını kaydetti.

EFCC, mart ayında, Kaduna şehrindeki havaalanında, 155 bin dolar değerinde banknotlar bulduklarını açıklamıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beşiktaş tur umutlarını İstanbul'a bıraktı

Beşiktaş tur umutlarını İstanbul'a bıraktı

116
Kılıçdaroğlu'na verilen cephe selamı ne anlama geliyor

Kılıçdaroğlu'na verilen cephe selamı ne anlama geliyor

298
Şenol Güneş: Lyon başkanı olayı körüklüyor

Şenol Güneş: Lyon başkanı olayı körüklüyor

19
TSK'dan Kılıçdaroğlu'na mangalı karşılama açıklaması

TSK'dan Kılıçdaroğlu'na mangalı karşılama açıklaması

117
Deniz Baykal'ı zorlayan soru: PKK neden hayır diyor

Deniz Baykal'ı zorlayan soru: PKK neden hayır diyor

150
United Airlines yolcularından kasketli önlem

United Airlines yolcularından kasketli önlem

10
Beşiktaşlı Atiba'dan gol itirafı

Beşiktaşlı Atiba'dan gol itirafı

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM