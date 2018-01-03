Nijerya'da camiye intihar saldırısı: 11 ölü

Askeri yetkililer ve bir yardım görevlisi Nijerya'nın kuzeydoğusundaki bir camide bugün düzenlenen intihar saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

BOKO HARAM BÖLGESİNDE SALDIRI

Nijerya'nın kuzeydoğusu Boko Haram örgütü ile yaşanan çatışmanın merkezi konumunda.

Yardım görevlisi Ali Mustafa saldırının Nijerya'nın Kamerun sınırı yakınlarında bulunan Borno eyaletinin Gamboru kasabasındaki camide sabah namazı sırasında düzenlendiğini belirtti.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Henüz sorumluluğunu üstlenen olmasa da saldırı camiler ve pazarlar gibi kalabalık yerlerde intihar saldırıları düzenleyen İslamcı Boko Haram örgütünün eylemleriyle benzerlik gösteriyor.

Hükümet ve ordu defalarca Boko Haram'ın yenilgiye uğratıldığı yönünde açıklamalarda bulunmuş olsa da Boko Haram ordu mensuplarını ve sivilleri hedef alan ölümcül saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Mubi kasabasında, 21 Kasım'da bir camiye yapılan bombalı intihar saldırısında en az 50 kişi hayatını kaybetmişti.