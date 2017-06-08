Nijerya'da Boko Haram iftar sırasında saldırdı

Bölge sakinlerinden Mustafa Ali, iftar hazırlıkları sırasında Boko Haram örgütü üyeleri tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.
Ali, "Çatışmalar nedeniyle evlerimizi terk etmek zorunda kaldık. Örgüt üyeleri ise şehrin bir kısmını ele geçirmiş görünüyor." dedi.
Boko Haram üyelerinin yerleşim bölgelerine saldırısı karşısında Nijerya ordusu da hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile yanıt verdi.
Nijerya ordusu tarafından yapılan açıklamada, örgüt üyelerinin saldırıları nedeniyle en az 12 kişinin yaralandığı, Maiduguri şehrinde durumun kontrol altına alındığı bildirildi.
Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren örgüt, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından, 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Örgütün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüzbinlerce insan göç etmek zorunda kalıyor.