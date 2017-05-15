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Nijerya'da camiye saldırı

Nijer eyaletinde bir köy camisine yapılan saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

15.05.2017 - 22:35
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Nijer eyaleti polis sözcüsü Bala Elkana, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce köydeki camiye düzenlenen saldırıda en az 20 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bölgede otlaklar nedeniyle köylü çiftçiler ile göçebe çobanlar arasında sık sık çatışmalar meydana geliyor. Son saldırıdan da Fulani çobanlarının sorumlu olduğu iddia edildi.

Son iki yılda ülkenin kuzeydoğusunda çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmalarda 400'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Fulani çobanlarının, ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18. yüzyıl İslam reformcusu Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı öne sürülüyor. Hayvanlarına yiyecek bulabilmek için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor.

Olayların bazı basın yayın kuruluşları tarafından Müslüman sığır çobanlarını suçlayıcı şekilde verilmesi dikkati çekiyor.

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