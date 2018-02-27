Nijerya'da çatışma: 16 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzey batısındaki Kaduna eyaletinin polis sözcüsü Aliyu Mukhtar, eyaletin Kasuwan Magani köyünde Hristiyan kızların Müslüman olduğuna ilişkin iddialar üzerine taraflar arasında çatışma çıktığını söyledi.

16 KİŞİ ÖLDÜ

Çatışmada 16 kişinin öldüğünü belirten Mukhtar, yaralanan çok sayıda kişinin de bölge yakınındaki bir hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Muktar ayrıca, köyde onlarca evin ateşe verildiğini ifade ederek, olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiğini aktardı.

Çatışmaların devam etmesinden endişe duyulan köyde, bölge sakinlerinin evlerinden dışarı çıkmadıkları bildirildi.