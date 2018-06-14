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Nijerya'da çiftçiler ve çobanlar birbirine girdi: 10 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında meydana gelen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

AA | 14.06.2018 - 04:56..
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Zamfara Eyalet Polis Sözcüsü Muhammad Shehu, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Birnin-Magaji bölgesinde, silahlı bir grubun düzenlediği saldırıda 10 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırıda yaralananların tedavi altında olduğunu ifade eden Shehu, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.

HRİSTİYAN-MÜSLÜMAN ÇATIŞMASI

Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak Zamfara eyaletinde, iki hafta önce gerçekleşen silahlı saldırıda 26 kişi yaşamını yitirmişti.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde, 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

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