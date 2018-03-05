taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.859
USD
3,8083
EURO
4,7006
ALTIN
161,90
PETR
64,5300

Nijerya'da çobanlar ve çiftçiler çatıştı: 20 ölü

Nijerya'da çiftçiler ve çobanlar arasında kavga çıktı. Kanlı biten çatışmada 20 kişi hayatını kaybetti.

AA | 05.03.2018 - 01:11..
  1. Haberler
  2. Dünya

20 kişinin hayatını kaybettiği çobanlar ile çiftçilerin çatışmasında çok sayıda büyükbaş hayvanın telef olduğu belirtildi. Yaklaşık 200 büyükbaş hayvanın da çalındığı ifade edildi.

BÖLGE HALKI GÖÇ ETMEYE BAŞLADI

Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak Plateau eyaletine bağlı Nyiwa ve Yerimaru köylerinde üç gün önce çıkan çatışmalarda 15 kişi yaşamını yitirmişti.

Bölge sakinlerinin çatışma bölgesinden göç etmeye başladığı kaydedildi.

Nijerya'da hayvancılıkla uğraşan göçebe Fulaniler ile tarımla uğraşan Mambilla kabileleri arasında sıklıkla çıkan çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Esad Doğu Guta'ya saldırdı
BMGK'da alınan ateşkesi delmeye devam eden Beşar Esad, Doğu Guta'ya saldırmaya devam etti.
ABD Körfez Krizi Temsilcisi Kuveyt'te
Kuveyt Emiri Eş-Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, ABD Dışişleri Bakanlığı Körfez Krizi Temsilcisi Emekli General Anthony Zinni'yi kabul etti.
ABD’de klasik otomobil fuarı açıldı
ABD’nin batı yakasında düzenlenen en büyük klasik otomobil fuarı, Los Angeles Fuar Merkezi’nde açıldı.
Almanya'da camiye İslamofobik saldırı
Bremen kentinde İslam Toplumu Milli Görüş'e (IGMG) bağlı Fatih Camisi, 6 ay içinde ikinci kez İslamofobik saldırıya uğradı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Akkor Pulat test atışlarını geçti

Akkor Pulat test atışlarını geçti

39
ABD Körfez Krizi Temsilcisi Kuveyt'te

ABD Körfez Krizi Temsilcisi Kuveyt'te

21
Deniz Selin Ünlüdağ Rusya'da Avrupa şampiyonu oldu

Deniz Selin Ünlüdağ Rusya'da Avrupa şampiyonu oldu

22
Kibriti elinden düşürdü iki ev birden yandı

Kibriti elinden düşürdü iki ev birden yandı

15
Esad Doğu Guta'ya saldırdı

Esad Doğu Guta'ya saldırdı

2
Aydın'da bir inşaat işçisi kendini astı

Aydın'da bir inşaat işçisi kendini astı

2
Nijerya'da çobanlar ve çiftçiler çatıştı: 20 ölü

Nijerya'da çobanlar ve çiftçiler çatıştı: 20 ölü

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM