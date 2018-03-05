Nijerya'da çobanlar ve çiftçiler çatıştı: 20 ölü

20 kişinin hayatını kaybettiği çobanlar ile çiftçilerin çatışmasında çok sayıda büyükbaş hayvanın telef olduğu belirtildi. Yaklaşık 200 büyükbaş hayvanın da çalındığı ifade edildi.

BÖLGE HALKI GÖÇ ETMEYE BAŞLADI

Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak Plateau eyaletine bağlı Nyiwa ve Yerimaru köylerinde üç gün önce çıkan çatışmalarda 15 kişi yaşamını yitirmişti.

Bölge sakinlerinin çatışma bölgesinden göç etmeye başladığı kaydedildi.

Nijerya'da hayvancılıkla uğraşan göçebe Fulaniler ile tarımla uğraşan Mambilla kabileleri arasında sıklıkla çıkan çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybediyor.