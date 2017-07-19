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Nijerya'da çobanlarla çiftçiler çatıştı

Nijerya'da çiftçilerle çobanlar arasında çıkan çatışmada 37 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

19.07.2017 - 18:28
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  2. Dünya

Ulusal basındaki haberlerde, Kaduna eyaletine bağlı Kajuru kentindeki Banono köyünde bir genç çobanın öldürülmesiyle taraflar arasında olaylar başladığı belirtildi.

ÇATIŞMA ŞİDDETLENDİ

Bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin olay yerinden ayrılmasından sonra çatışmaların yeniden şiddetlendiği ve her iki taraftan da olmak üzere 37 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Nijerya'da çobanlarla çiftçiler çatıştı

HAYVANLARI ÇALMA TARTIŞMASI KÖTÜ BİTTİ

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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