Nijerya'da inek hırsızları terör estirdi: 23 ölü

Zanoka adlı köye motosikletleriyle gelen saldırganlar köylülere ateş açtı ve evlerini ateşe verdi.

Bölgede korucularla inek hırsızları arasındaki çatışmalar son aylarda yoğunlaştı. Zamfara eyaletinde son 7 yılda 10 binden fazla ineğin çalındığı belirtiliyor.

İnek hırsızlığı bağlantılı şiddet, ülkenin kuzeyindeki radikal İslamcı Boko Haram örgütünün ve güneyde petrol tesislerini hedef alan silahlı grupların saldırılarının çok daha öncesine dayanıyor.

Nijeryalı yetkililer, ülke genelinde sürü hırsızlarının saldırılarında ölenlerin sayısının, Boko Haram'ın düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısını geçtiğini söylüyor.

GÖLGEDE GÜVENLİK GÜÇLERİ YETERSİZ

Sürü hırsızlığı bağlantılı şiddet, büyük bir yoksulluğun hüküm sürdüğü ülkenin orta kuşağında yoğunlaşmış durumda. Burada hayvancılık yapan göçebe Müslümanlarla yerleşik Hristiyan çiftçiler arasında sık sık gerginlik yaşanıyor.

Ancak BBC Afrika Editörü Mary Harper, yoğun şiddet olaylarında kötü yönetim ve yolsuzluğun da payı olduğunu, güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığını söylüyor.

Bölgede adam kaçırma olayları da son dönemde artmış durumda. Mayıs başında Zamfara eyaletinin Kaduna sınırı yakınlarında sadece 2 günde 100'den fazla kişi kaçırıldı.