Nijerya'da kadın polislerin saçını kesen amire ceza

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, bugünlerde bir polis amirini konuşuyor. Andrew Kumapayi adlı erkek amirin kadın polisleri cezalandırmak için elinde makasla kadın polislerin saçını kestiği fotoğrafın internette yayınlanması üzerine Nijeryalılar büyük bir tepki gösterdi.

BBC'de yer alan habere göre, Nijerya'da polislerin saçlarının nasıl olabileceği yasalarla düzenlenmiş durumda. Buna göre Nijerya'da kadın polislerinin saçların uzunluğu berenin içine girebilecek kadar olmak zorunda.

KADINLARI AŞAĞILAYICI

Fakat trafik biriminden bir sözcü, kadın polislerin saçını kesmenin polis amirinin işi olmadığını söyledi. Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin yardımcısı Lauretta Onochie de yaşananları "kadınların aşağılanması" olarak niteledi. Açığa alınan polis amirine verilecek cezanın belirlenmesi amacıyla bir soruşturma başlatıldı.