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Nijerya'da kanıt bulunamadığı için 475 kişi serbest kaldı

Nijerya Adalet Bakanlığı Sözcüsü Saliu Isah, 475 Boko Haram şüphelisinin yakalandığını ancak kanıt bulunamaması gerekçesiyle serbest bırakıldıklarını belirtti.

AA | 19.02.2018 - 03:01..
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Nijerya Adalet Bakanlığı Sözcüsü Saliu Isah, serbest bırakılan şüphelilerin rehabilitasyon ve topluma kazandırma programına alınacağını kaydetti.

Boko Haram örgütü üyesi olduğu şüphesiyle gözaltına alınan bin kişinin yargılanmasına 12 Şubat'ta başlandı. Nijerya Federal Yüksek Mahkemesi, 13 Şubat'ta Chilbok kızlarını kaçıran Boko Haram üyelerinden Haruna Yahaya'ya 15 yıl hapis cezası vermişti.

Nijerya'da kanıt bulunamadığı için 475 kişi serbest kaldı

LİDER KADROYA 60 YIL CEZA

Yüksek Mahkeme, 14 Şubat'ta yaptığı yargılamada, Boko Haram'ın liderlerinden Abba Umar'a 60 yıl hapis cezası vererek, Muhammed Hüseyin'e ise 20 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından, 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlamıştı.

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