Nijerya Adalet Bakanlığı Sözcüsü Saliu Isah, 475 Boko Haram şüphelisinin yakalandığını ancak kanıt bulunamaması gerekçesiyle serbest bırakıldıklarını belirtti.

Nijerya'da kanıt bulunamadığı için 475 kişi serbest kaldı

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Başbakan Belarus'ta iki ülkenin ticaret geleceği için konuştu

Belarus'ta iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve ortak çalışmalar hakkında konuşan Başbakan Yıldırım, "Daha fazla çaba sarf edilmeli" dedi.